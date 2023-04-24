中国大型差旅管理公司携程商旅在星期天（4月23日）发布的《2022-2023商旅管理市场白皮书》称，中国商旅市场年内有望恢复至89%，增长率有望达到18.9%，2024年有望恢复至接近2019年水平。

据财新网报道，今年以来，被冠病疫情抑制许久的中国商旅市场迎来旺盛需求，“报复性出差”趋势明显。

在中国进出口商品交易会（简称广交会）上，佛山市奇孚进出口有限公司负责人张熙涔向财新网说，公司在疫情期间尝试过海外的线下代参展，但不仅运输成本高，当地工作人员也很难高效沟通。“我们都期待广交会的召开，摆上自己的商品，和客户面对面沟通。”

从携程商旅业绩恢复来看，一季度其整体业务同比2022年增长超过三位数百分比，且大幅赶超2019年水平。

携程商旅CEO张勇说，商务旅行市场在2023年初步呈现需求井喷的趋势。中国国内商旅市场的增长率或将迎来一个新峰值，国际商旅市场虽受制于签证和航班运力，但复苏趋势也逐渐明朗。因此，行业对整个市场抱有非常大的信心。“企业如何高效合理的管控也会成为企业管理的一大关注点，差旅管理的数字化转型会比之前更加迫切。”

中国国内差旅恢复快于海外差旅。白皮书数据显示，超过66.2%的企业中国国内商旅支出有望在2023年恢复至2019年水平。海外差旅占差旅总量的比例则将从2022年的12.7%提升至17.6%，45.6%的企业认为2023年海外差旅能够恢复至2019年水平。得到共识的是，到2024年，大部分企业中国国内及海外差旅基本能够恢复。

不同行业恢复快慢有所不同。更多中大型企业、外商独资企业，医疗医药、专业科技活动、制造业企业认为其2023年中国国内差旅能够完全恢复；更多的中小型企业、民营企业、中外合资企业，建筑业、批发零售业企业预计中国国内差旅将较慢一步，在2024年恢复至2019年水平。整体来看，医药医疗行业中国国内及海外差旅恢复速度都较为亮眼。

从地区来看，今年一季度，商旅热门需求地前十名的城市分别是：上海、北京、广州、深圳、成都、杭州、西安、重庆、南京和武汉。北上广深一线城市稳坐“头把交椅”。