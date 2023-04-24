贵州引入中国信达助力地方债务化解

在中国贵州省表达了化债工作推进异常艰难之后，这一债务压力全国最重而自身财政金融资源又偏弱的省份，陆续得到中央级机构的声援支持，全国性金融资产管理公司中国信达此时介入或利于当地城投平台盘活资产、重组债务。

中国信达上星期六（4月22日）在官方微信公号发文称，公司将通过组建50人金融专家团等措施，重点围绕服务实体经济、防范化解风险、助力国企改革、房地产纾困等方面与贵州省开展合作。

彭博社引述Creditsights高级分析师泽琳娜.曾（译名，Zerlina Zeng）分析说，资管公司的参与将有助于改善薄弱省份地方政府融资平台的流动性状况，特别是对那些地方金融和银行资源有限的省份。

据首创资管研报，贵州省整体债务率高达853%，排名中国第一。报告指出，贵州省是网红区域中化债最慢的区域，债务压力极重。

在中国国务院去年发文允许贵州城投债务重组后，该省潜在的债务风险及化债方案开始为市场所瞩目。文件指出，允许融资平台公司对符合条件的存量隐性债务，与金融机构协商采取适当的展期、债务重组等方式维持资金周转。

虽然有中央文件支持，但债务化解进展似乎缓慢。4月份贵州省表示“受制于财力水平有限，化债工作推进异常艰难”。

贵州省随后向政策性银行农发行寻求加大支持，此外与国务院国资委签署战略合作框架协议，希望在国资国企改革、央地合作等方面获得帮助指导。

泽琳娜说，北京方面仍在努力为疲软的地方政府融资平台寻求融资，以遏制系统性风险。“但由于地方与中央政府之间的收入和开支分配不均衡，结构性问题仍未得到解决。”

据国盛证券研报，截至4月12日贵州城投平台存量债总额为3180亿元（人民币，下同，约615.45亿新元），其中省级存量债为604亿元，主要集中在贵州高速、贵州交通和贵州水投；市级存量债为1111亿元，主要集中在遵义道桥、贵阳城投和遵义交旅投。未来几年中，2024年到期压力最大。