中国原银监会处置非法集资办公室主任刘张君被查

中国金融领域反腐风暴持续延烧，官方星期天（4月23日）通报，原中国银行业监督管理委员会处置非法集资办公室主任刘张君因涉嫌严重违纪违法被查。

中央纪委国家监委网站星期天晚上通报，刘张君目前正接受中共中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组纪律审查和河南省监察委员会监察调查。

公开信息显示，刘张君现年68岁，河南开封人，在职博士研究生。

1979年12月至1994年2月，刘张君在河南金融管理干部学院工作，其间的1983年9月至1985年7月在陕西财经学院学习；1994年2月至2002年7月，先后在中国人民银行政策研究室、银行司、银行监管二司工作；2002年7月至2003年9月，任中国人民银行监管二司助理巡视员。

2003年9月至2005年9月，刘张君任中国银行业监督管理委员会银行监管二部助理巡视员，其间的2002年8月至2005年7月援疆，任新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州党委委员、副州长，2005年5月任正局级；2005年9月至2007年11月，任中国银行业监督管理委员会银行监管二部监管巡视员，并在2004年12月至2007年11月期间任中国银行业协会专职副会长。

从2007年至2015年退休前，刘张君一直处理非法集资的相关工作。2007年11月至2010年7月，他任中国银行业监督管理委员会处置非法集资办公室负责人；2010年7月至2014年9月，任中国银行业监督管理委员会处置非法集资办公室（处置非法集资部际联席会议办公室）主任；2014年9月至2015年5月，任中国银行业监督管理委员会处置非法集资办公室（处置非法集资部际联席会议办公室）巡视员。

刘张君在2015年5月退休。这也意味着，他在退休了近八年后仍被查。上述官方通报并没有明确他被查的缘由。

金融领域是中国官方近期反腐的焦点。中共政治局常委、中纪委书记李希3月27日在二十届中央第一轮巡视动员部署会上提到，要督促金融单位把巡视整改与学习贯彻中共中央关于金融改革的部署要求结合起来，推动解决金融领域存在的突出问题。

据《中国基金报》微信公号消息，刘张君最后一次公开露面是在2014年的4月21日，当天，原银监会会同最高法、最高检、公安部举行新闻发布会，介绍防范打击非法集资有关工作情况。

刘张君当时在会上说，网络借贷涉嫌非法集资主要有三种情况：一是搞资金池，P2P网络借贷平台通过将借款需求设计成理财产品出售给放贷人，或者先归集资金、再寻找借款对象等方式，使放贷人资金进入平台账户，产生资金池；二是未尽到借款人身份真实性的核查义务，未能及时发现甚至默许借款人在平台上以多个虚假借款人的名义发布大量虚假借款信息，向不特定多数人募集资金，投资房地产、股票、债券、期货等，或直接将非法募集的资金高利贷出赚取利差；三是庞氏骗局，发布虚假标的，为自己募集大量资金，甚至捐款潜逃。

刘张君当时也指出，P2P网络借贷平台作为一种新兴金融业态，在鼓励其创新发展的同时，有四点要非常明白，一是要明确P2P平台的中介性质；二是要明确平台本身不得提供担保；三是不得将归集资金搞资金池；四是不得非法吸收公众资金。