拜登的对华投资限制据报首先将针对风投和私募

美国总统拜登料将在未来几周签署一份备受瞩目的行政令，限制美国对中国某些高科技领域的投资，这是华盛顿方面准备采取强硬的对华立场的新迹象。

据《华尔街日报》报道，由华莱士（Kim Wallace）牵头的22V Research分析师团队上星期四（4月20日）在一份报告中指出，拜登的行政令将试图应对美国企业在“受关切国家、特别是中国”的投资所带来的国家安全问题。华莱士曾在奥巴马担任总统时期担任美国财政部官员。

22V Research的分析师称，“某些行业将面临全面投资禁令，其中包括半导体，也可能包括AI和量子技术，而其他一些行业则可能通过一项通知程序受到监督”。

Wallace的团队表示，一些常见的美国对华投资不太可能受到即将出台的行政令的影响。

22V的分析师们写道：“虽然这项行政令的细节和参数仍不完全明确（很可能尚未完全敲定），但我们仍然坚信，其范围不会涵盖常见的在华资产组合投资。行政令的主要目标将是企业投资，但也可能影响到私募和风投。”

“重要之处在于，这是一个试点，意味着还要发展，范围还可能扩大。”

据彭博社上星期四报道，拜登的对华行政令料将于5月19日至21日在日本广岛举行的七国集团（G7）峰会前后出台，美国希望G7盟友能认可其限制措施。但美国“政治”（Politico）新闻网站上星期二（4月18日）的一则报道称，拜登的行政令预计将在本月晚些时候推出。

《华尔街日报》上个月称，美国官员试图阻止美国投资者向中国企业提供可用来提高中国军事决策速度和准确性的资金和技术。据报道，风投公司红杉资本已开始评估对中国半导体或量子计算公司的新投资，为美国可能出台的新规做准备。

22V的分析师团队表示：“围绕上述措施，美国已酝酿并在内部讨论了一年多。”

法律和游说公司Akin Gump的律师上个月在一份报告中说，拜登即将签署的行政令“将只是监管境外投资的第一步”，他们预计，通过通知程序收集的信息将有助于确定接下来的行动，而随着时间的推移，受限制的技术可能会增加。

“美国政府似乎仍在争论是否应该把被动投资也囊括进来，还是只限制涉及‘专有技术’转让或支持的某些形式的投资”，Akin Gump的团队称。“不过，美国商务部长雷蒙多的讲话暗示了重点可能是后一类投资，例如非被动的私募股权和风投。”

美国金瑞基金首席投资官埃亨（Brendan Ahern）上星期五在一篇博文中也表达了类似的观点。他认为，即将采取的限制措施将主要针对“美国个人和企业在管理中发挥积极作用的投资，也就是私募股权和风险资本投资”。

“我认为这里面没有出人意料之处，只不过是去年出台的出口限制措施的自然延伸”，埃亨写道。他的公司设有专注于中国市场的基金，如中金金瑞CSI中国互联网指数ETF。

《华尔街日报》报道，华盛顿特区的民主党和共和党人似乎渴望对中国采取强硬立场。这种倾向在上个月TikTok接受国会质询时已露端倪。此外，美国众议院也在今年1月份以压倒性票数通过了成立新的中共问题特设委员会的决议。

本月早些时候，针对中国企业影响力日益扩大的问题，中共问题特设委员会的成员与Alphabet、苹果公司、微软等几家美国企业巨头召开了会议。