李强：以高质量发展确定性应对外部形势不确定性

中国国务院总理李强强调，高质量发展是赢得战略优势的关键所在，要以高质量发展的确定性应对外部形势的不确定性。

据新华社报道，中国国务院星期天（4月23日）下午以“完整、准确、全面贯彻新发展理念，牢牢把握高质量发展首要任务”为主题，进行第一次专题学习。

李强在主持学习时强调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，是中共总书记习近平经济思想的重要内容，要深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动高质量发展不断取得新成效。

李强说，要深刻认识高质量发展是推进中国式现代化的内在要求，不断解放和发展生产力，也要深刻认识高质量发展是跨越重大关口的必然选择，加快质量变革、效率变革、动力变革。

他也说，要深刻认识高质量发展是赢得战略优势的关键所在，着力增强经济竞争力、创新力、抗风险能力，以高质量发展的确定性应对外部形势的不确定性。

李强指出，要坚持质量第一、效益优先，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。要坚定不移深化改革开放、深入转变发展方式，加快建设现代化产业体系，更好统筹发展和安全，努力使发展动力更强、发展方式更优。

他也强调，推动高质量发展具有战略性、长期性，必须掌握正确的工作策略和方法，着力提高推动高质量发展的能力和水平；并要增强工作穿透力，以深入开展主题教育为契机，大兴调查研究，切实改进作风，以改革创新的思路举措，实打实地解决一批突出问题。