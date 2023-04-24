中国批美维护自身私利 不惜胁迫盟友配合对华遏制

针对美国要求韩方敦促国内芯片商，若中国禁止美国芯片制造商美光在华销售，不要填补美光留下的市场缺口的提问，中国外交部发言人回应时说，美国为维护自身私利，不惜胁迫盟友配合美国对华遏制。中方坚决反对这种自私自利的行径。

中国外交部发言人毛宁星期一（4月24日）在例行记者会上说，中方已多次就美国对华芯片出口管制表明了立场。美国为了维护自身的霸权私利，强推脱钩断链，不惜胁迫盟友配合美国对华遏制，严重违反市场经济原则和国际经贸规则，扰乱全球产供链的稳定，损害包括中国在内各国企业的利益，这是典型的科技霸凌和贸易保护主义的做法。

毛宁说，这种自私自利的行径不得人心，中方坚决反对。中方也呼吁有关国家政府和企业明辨是非，共同维护多边贸易体制，维护全球产供链的稳定。

至于美光公司的情况，毛宁说，中国有关部门将依据法律法规对影响或者可能影响国家安全的网络产品进行网络安全审查，是一种正常的监管措施。

《金融时报》星期天（23日）引述消息人士报道，美国要求韩国敦促韩晶片制造商，如果北京禁止美光销售晶片，不要填补中国的市场空缺。

报道引述知情人士的话说，美国要求韩国鼓励三星电子和海力士，在美光因调查被禁止销售晶片的情况下，暂缓提高对华销售。