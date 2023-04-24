涉虚假宣传 李佳琦刘畊宏等五网红主播被点名

中国一份消费维权舆情报告指出，列入分析的14名中国购物主播中，包括李佳琦、刘畊宏在内的五名主播涉及的消费维权舆情占比超过九成，他们直播带货的产品被反映的问题主要涉及虚假宣传、产品质量和价格误导等。

综合澎湃新闻和每日经济新闻报道，北京阳光消费大数据研究院联合对外经济贸易大学消费者保护法研究中心、消费者网星期一（4月24日）发布《直播带货消费维权舆情分析报告》。

“李佳琦刘畊宏等五位主播被点名”的话题随后冲上微博热搜榜，并引发网民讨论。

报告对14名主播直播带货消费维权舆情数据进行分析发现，包括疯狂小杨哥、李佳琦、刘畊宏、罗永浩、辛巴在内的五名主播消费维权的相关舆情占比超过九成。

报告指出，涉及疯狂小杨哥的维权舆情最多，占比达29.27%；其次是李佳琦，占比28.49%；刘畊宏排第三，占比15.01%。

报告称，汇总分析有关主播带货维权舆情数据发现，上述五名主播的维权舆情占到本次采集主播舆情的90.97%。反映的问题主要涉及虚假宣传、产品质量、价格误导、发货问题、退换货和不文明带货等方面。

其中，疯狂小杨哥和李佳琦的虚假宣传舆情相对更突出，刘畊宏、罗永浩和辛巴的产品质量舆情则更突出，李佳琦和罗永浩的价格误导舆情更为突出，李佳琦和辛巴的发货问题舆情较为突出，李佳琦的退换货舆情较为突出，疯狂小杨哥、罗永浩、辛巴的不文明带货舆情较为突出。

报告还发现，短视频平台的直播带货问题明显多于传统电商平台，需重点关注。