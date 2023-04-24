外资3月份略增持中国银行间市场债券

国际金融市场3月份大幅波动，但外资持有的中国银行间市场债券变动不大。分类别看，境外机构大幅增持同业存单，抵消了对国债减持的规模。

据彭博社报道，中国央行上星期五（4月21日）的公告显示，3月末境外机构在银行间债券市场的托管余额基本持稳于3.21万亿元（人民币，下同，约6200亿新元）。据中债登晚些时候公布的数据，外资净卖出国债278亿元，第一季度总计减持国债约1597亿元，减持金额创出单季新高。

同时，在连续14个月减持政策性银行债券后，上月外资略增持政策性金融债3.4亿元。此外，根据上海清算所的数据，境外机构持有的同业存单明显增加，增持规模超过420亿元至约1951亿元。

报道称，中国国债收益率大幅低于美债收益率依然是境外机构投资在岸债券的不利因素。3月初中美10年期收益率差倒挂幅度创去年11月以来之最，外资持续流入中国债市的条件仍未成熟。据央行的数据，外资持有债券占银行间市场总托管量的百分比从去年末的2.7%下降到一季度末的2.5%。

澳新银行亚洲研究主管吴坤说：“在中国国债与美国国债的收益率差缩窄前，预计不会看到形势出现变化......由于中国通胀较低，央行不急于加息，因此变化只会来自于美债一端。但好消息是，资金流入其它类型的债券，构成了抵消，尤其是同业存单。”

澳新银行资深中国策略师邢兆鹏称，由于2月底同业存单利率在相对高位，所以3月可能有更多外资买入同业存单。彭博数据显示，中国1年期AAA评级同业存单利率3月初一度达到2.76%的高点，位于近一年来的高位。

展望未来，邢兆鹏认为外资投资中国债市主要还是看基本面，预计5月中国消费者物价指数会反弹，利率上行风险加大，外资料以减持为主，整个二季度料仍然以卖出为主。

不过，官方也正计划吸引更多外资进入境内利率市场，今年2月中国央行正式就中国大陆与香港利率互换市场互联互通向社会公开征求意见。中金公司固定收益部执行总经理蒋天翔日前接受采访时说，“互换通”预计将激励境外机构进一步提高中国境内债券配置比例。