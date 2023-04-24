中国外交部表明正式立场：尊重苏联解体后各加盟共和国主权国家地位

中国外交部强调，在乌克兰问题上，中国的立场是客观公正的，并说中国尊重苏联解体后各加盟共和国主权国家地位。根据中国外交部官网讯息，外交部发言人毛宁两度强调，她的表态代表中国政府的正式立场。

毛宁星期一（4月24日）在例行记者会上，回答关于克里米亚归属的问题时说，中国在有关问题上的立场没有变化。

毛宁说：“关于领土主权问题，中方的立场是一贯的、清晰的，中方尊重各国主权、独立和领土完整，维护联合国宪章宗旨和原则。”

对于中国驻法大使卢沙野说，前苏联加盟共和国的主权在国际法下缺乏坚实基础，毛宁回应时说：“前苏联是联邦制国家，对外作为一个整体具有国际法主体地位。这不否认苏联解体后各加盟共和国具有主权国家地位。”

在乌克兰问题上，毛宁说，中国的立场是客观公正的，也是一贯、明确的。中国愿继续同国际社会一道，为推动政治解决乌克兰危机作出自己的贡献。

毛宁在回答关于中国是否承认乌克兰为主权国家的问题时说：“这是明知故问。乌克兰是联合国正式会员国，只有主权国家才能成为联合国正式会员国，这是国际常识。中国根据《联合国宪章》宗旨和原则与和平共处五项原则，同乌克兰建立和发展着良好的国家关系。”

根据中国外交部官网提供的讯息，毛宁两度说到：“我刚才的表态代表中国政府的正式立场。”