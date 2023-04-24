拉美八国议员首次组团访台

拉丁美洲八国议员首次组员访台，台湾外交部表达诚挚欢迎，并称对深化交流与凝聚对台支持有益。

据台湾外交部官网消息，福尔摩沙俱乐部拉丁美洲团从星期一（4月24日）起，直至28日访问台湾，参访团员包括巴拉圭、阿根廷、巴西、厄瓜多尔、萨尔瓦多、墨西哥、多米尼加与乌拉圭等八国共11名国会议员，台外交部对此表达诚挚欢迎。

台外交部说，拉丁美洲及加勒比海福尔摩沙俱乐部国会议员首度组团访台，在台期间将与台湾副总统赖清德和立法院长游锡堃会面，并接受外交部常务次长俞大㵢设宴款待。

台外交部介绍，该参访团还将拜会卫生福利部、中央健康保险署、新光吴火狮纪念医院，深入了解台湾在医疗卫生领域的成就，并安排参访新竹科学园区、台北101、故宫博物院及孔庙等经文设施，进一步认识台湾各个领域进步现况及风土民情。

台外交部说，基于对自由、民主、法治与人权等普世价值的认同，拉丁美洲及加勒比海地区友台会议员于2019年组成跨国的福尔摩沙俱乐部，其成员多年来以公开致函、在社群媒体发表声明、在国会通过决议以及签署联合宣言等方式，支持台湾参与世界卫生组织（WHO）、联合国气候变迁纲要公约（UNFCCC）及国际刑警组织（INTERPOL）等国际组织，让台湾在国际上受到广泛的关注与支持。

台外交部最后说，随着全球疫情逐渐缓和，该俱乐部成员此次首度连袂访台，对深化台湾与拉丁美洲地区的议会交流，以及凝聚区域内支持台湾的力量甚具助益。