港财库局长5月出访韩国推广香港金融优势

香港财经事务及库务局局长许正宇说，他4月率团访问英国和比利时，说好香港故事，5月将再带团出访韩国，推广香港的金融优势。

许正宇星期天（4月23日）在网志中写道，随着香港正全面走向经济复苏，财库局推动金融市场发展策略之一，可总结为“请进来 走出去 推动发展无间距”。财库局刚在3月底成功举办了“裕泽香江”高峰论坛，汇聚全球超过百位家族决策人及其专业团队，并发表香港发展家族办公室业务政策宣言，以八项具针对性的政策措施推动香港家族办公室业务发展。

许正宇说：”继把全球财富拥有人‘请进来’，我和团队马上‘走出去’，到访比利时布鲁塞尔和英国伦敦，亲身向国际市场说好香港金融故事。“

港府新闻处通报，许正宇4月12日启程访问比利时和英国，推广香港金融服务业的独特优势。许正宇4月13日至15日在比利时布鲁塞尔展开行程，4月16日至18日转至英国伦敦。

许正宇说，选择到访比利时布鲁塞尔和英国伦敦各有原因。布鲁塞尔既是首都，又是欧盟多个部门及行政机关的总部所在，在绿色和可持续金融方面，香港与欧盟拥有共同的愿景和目标。

至于伦敦，许正宇说，除因为香港与英国经贸往来密切，也因为两地都正为发展虚拟资产行业构建可持续的监管体系。

许正宇在英国接触不少曾在香港工作和生活的当地金融和工商专业人士，他们都对香港的前景深具信心，更认同香港作为中国最国际化城市的独特优势，期望香港结合大湾区的机遇，继续巩固及提升国际金融和商业中心地位。

许正宇也引述中国国务院港澳办主任夏宝龙访港时强调香港是孕育机遇与财富的热土和天堂。就此，他深受鼓舞并将继续外访，在更大范围说好香港金融故事。

许正宇说，他的下一站将是韩国仁川，他率领的团队将参加亚洲开发银行5月在首尔举办的年会，与全球参与者深入交流，继续推广香港的金融优势。