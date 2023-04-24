韩媒：中国副外长澄清台湾问题“不容置喙”非针对尹锡悦

中韩两国近日因韩国总统尹锡悦涉台发言而爆发外交争议。据韩联社今天（24日）报道，中国外交部副部长孙卫东上星期四（20日）同韩国驻华大使郑在浩通话时，曾澄清中国外交部发言人此前有关“不容他人置喙”的表态，不是针对尹锡悦。

尹锡悦本星期对美国进行国事访问，他上星期在出访前接受路透社专访时称，台湾问题和朝鲜问题一样，是全球性问题。

他的这番发言引起中国反弹，中国外交部发言人汪文斌隔天在发布会上回应称，“台湾问题纯属中国内政……不容他人置喙。”所谓“不容置喙”意思是不允许插话或评论。

韩国外交部则立即回批汪文斌发言是“严重外交失礼”，并为此召见中国驻韩大使。中国则在几天后公布，孙卫东于20日同郑在浩提出严正交涉。

韩联社今天的报道透露了郑孙两人通话的更多细节。

据韩联社报道，郑在浩表示，台湾海峡的和平与稳定在安全、经济等方面可能会给地区和国际社会带来巨大影响。他重申，韩方坚持以对话、合作实现两岸关系和平与稳定的立场，一贯尊重“一个中国”的立场没有变化。

报道称，郑在浩再次对汪文斌就尹锡悦专访内容表示“不容他人置喙”一事，表明韩国立场，称这一评论不符合韩中相互尊重精神，是严重的外交失礼。孙卫东表示，这是在答记者问过程中的发言，并非针对尹锡悦。