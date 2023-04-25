波罗的海三国召见中国代办就卢沙野言论表达不满

东欧波罗的海地区三国星期一（4月24日）分别召见驻三国的中国临时代办，针对中国驻法国大使有关前苏联加盟共和国在国际法上没有“有效地位”的言论表达不满。

爱沙尼亚外交部在官网上公布，他们召见了中国驻爱沙尼亚使馆临时代办孟建华，对驻法大使卢沙野的言论提出反对，并要求孟建华作出解释。

爱沙尼亚外交部官员卡雷尔松（Kristi Karelsohn）告诉孟建华，即使是表达个人观点，卢沙野还是中国的官方代表。“我们希望中方代表以后不要发表这种言论。”

卡雷尔松说：“我们希望这不会影响到爱沙尼亚和中国之间的关系。”她也对于中国外交部发言人早前针对此事的表态表示欢迎，并说中国的官方立场没有改变，中国政府承认爱沙尼亚的主权国家地位。

拉脱维亚外交部也在官网上公布，外交部官员瑟里法（Samija Šerifa）要求中国驻拉脱维亚临时代办宋丹卉作出解释。瑟里法告诉宋丹卉，拉脱维亚完全不能接受卢沙野的言论，并说俄罗斯侵犯乌克兰主权和领土完整的行为“公然违反了国际法”。

立陶宛外交部在官网上公布，他们召见了中国驻立陶宛代办处临时代办曲柏华以提出抗议，并指卢沙野的言论歪曲了波罗的海国家和其他国家的历史。

立陶宛外交部说：“中国大使就克里米亚是否属于乌克兰提出质疑，是不可接受的做法。1991年，包括中华人民共和国在内的整个国际社会，在国际上承认乌克兰，以及克里米亚作为乌克兰不可分割的一部分。克里米亚是乌克兰的一部分，也将永远是乌国的一部分。”