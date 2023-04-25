美媒：《光明日报》资深媒体人董郁玉面临间谍罪指控

美国媒体报道，中国官媒《光明日报》评论部副主任董郁玉被北京有关部门拘留逾一年后，他的家人首次声明说，他因为与日本和美国的外交界和学术界人士交往而面临间谍指控。

《华尔街日报》星期一（4月24日）报道，据董郁玉家人发表的声明，董郁玉去年2月与一名日本外交官一同被拘留。当时董郁玉正与该日本外交官在位于北京市中心的一家餐厅会面。

这名日本外交官受到了盘问，数小时后获释，而董郁玉此后一直被拘。据董郁玉的家人称，检方以间谍罪起诉了董郁玉，他的家人于3月份被告知，该案已交由北京的一家法院审理。

他的家人说，目前还不清楚对董郁玉的审判将于何时开始。根据中国法律，间谍活动可能会被处以重刑，情节较轻的可判处3至10年监禁，最高可判处无期徒刑。

董郁玉的家人说，他既不是间谍，也没有充当过外国特工。亲戚和朋友说，董郁玉与美国和日本学者、记者和外交官的互动可以追溯到20多年前，他的互动是公开、光明正大的，是正常知识、文化交流的一部分。

董郁玉的家人还称，调查人员对董郁玉与日本驻华大使在内的日本外交官的来往，及其参与的外国大学奖学金计划进行了调查。

据报道，60多名外国学者以及现任和前任记者签署公开信，呼吁中国政府“重新考虑对董郁玉的严厉指控”，称他们在与董郁玉的互动中“没有丝毫的诡计或间谍行为”。

董郁玉是辽宁抚顺人，1987年北京大学法律系硕士毕业后，加入《光明日报》。《华尔街日报》的报道称，董郁玉在《光明日报》成为了一位具有改革思想和多产的作家，经常撰写经济评论，并获得多项新闻奖项。

董郁玉2006至2007曾任美国哈佛大学尼曼研究员，以及在2010年和2014年分别担任日本庆应义塾大学和北海道大学的访问学者。此外，他也曾为中国历史杂志《炎黄春秋》撰文，以及为《纽约时报》中文网站撰写评论。