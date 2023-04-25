美检察官：参与“千人计划”哈佛化学家应被判入狱90天

美国检察官说，已退休的哈佛大学化学家利伯（Charles Lieber）在2021年被定罪隐瞒与中国“千人计划”的联系，应该被判入狱90天。

据彭博社报道，检察官星期天（4月23日）向波士顿联邦法院提交的量刑建议中称，利伯的癌症诊断对量刑意义“重大”，其刑期应该低于联邦指导原则建议的水平，但利伯应该为自己对美国政府撒谎的行为坐牢。

联邦指引要求判处10至16个月有期徒刑。针对利伯的判决结果定于星期三（4月26日）公布。

美国政府在法庭文件中说，利伯的罪行“不是单一被误导或轻率决定的产物”，而是反映出利伯“多年来持续的刻意淡化与武汉理工大学的关系”，隐瞒与该校关系，偷偷中饱私囊。

利伯现年64岁，他曾是哈佛大学化学和化学生物系主任。他在上周提交了自己的量刑建议书，恳请美国地区法官佐贝尔（Rya Zobel）考虑到他的身体状况不佳，并已经悔过，免于判处入狱。

利伯面对两项罪名，包括向美国政府隐瞒他在中国“千人计划”中扮演的角色，以及与武汉理工大学的关系。他还被指提交虚假的所得税申报表，以及没有向国税局提交有关外国银行和其他金融账户的报告。

美国司法部指利伯被武汉理工大学聘为“战略科学家”，并至少在2012至2015年期间参与了该大学的人才计划；他每个月的报酬为50000美元（约66000新元），生活费约为15万美元，并获得超过150万美元的经费，用于在该大学设立研究实验室。

检察官建议，在狱中刑期结束后对利伯再进行为期一年的狱后监督，罚金15万美元，并且需向美国国税局返还33600美元。