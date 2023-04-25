李家超：下届区议会议席数与本届相似 但要符合爱国者治港原则

香港特首李家超星期二（4月25日）说，地区行政检讨已进入最后阶段，区议会仍将保留，留下一定选举成分，且议席数目与本届相似，但组成要符合爱国者治港原则。

据《星岛日报》报道，李家超出席行政会议前见记者时说，至于具体参选需否提名等，稍后会有公布。

对于地方行政，李家超指出，第六届区议会从2020年起有大量区议员做出违反职能的行为，有人危害国安、鼓吹港独、反对国安法、干扰政府施政等。经过一系列事件也有人拒绝宣誓，以各种借口辞职，有人宣誓无效被取消资格，目前只留下三分之一区议员，即146名，情况不能接受，要拨乱反正。

李家超说，政府不会容许区议会成为港独平台、违反基本法、干扰社会施政，社会也不会容许区议会被骑劫，需要从制度上防止乱象再发生。

他强调，对区议会的原则有三个，一是国家安全放在首位，贯彻一国两制方针，宪制要求要落实；二是全面落实爱国者治港原则；三是充分体现行政主导。具体而言，职能和组成要去政治化，恢复基本法97条应有的定位，也要强化地区治理架构。

李家超说，工作已进入最后阶段，原则上区议会仍值得保留，但产生方式必须符合基本法内的定位。区议会将保留一定选举成分，议席数目与本届相仿，酬金可考虑维持不变。