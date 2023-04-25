中印第18轮军长级会谈 同意加快解决边界西段有关问题

中印两军4月23日（星期日）举行第18轮军长级会谈。双方同意通过军事和外交渠道保持密切沟通对话，加快解决中印边界西段有关问题。

据中国国防部网发布的新闻稿，中印两军当天在莫尔多/楚舒勒会晤点中方一侧举行第18轮军长级会谈。双方本着友好和坦诚的精神，就有关问题交换意见。

新闻稿指出，在两国领导人共同指引下，根据两国外长会晤成果，双方同意通过军事和外交渠道保持密切沟通对话，加快解决中印边界西段有关问题，同时继续维护边境地区的和平与安宁。

《印度斯坦时报》星期一（4月24日）引述印度外交部当天声明说，23日举行的军长级会谈旨在缓和边境紧张局势，“印中同意维护边界实际控制线沿线安全稳定，保持密切接触，继续通过军事和外交渠道对话。”

上述报道还引述印度国防部长拉杰纳特·辛格说，双方正共同努力和平解决中印边境冲突问题。

印度媒体称，自2022年12月22日第17轮军长级会谈以来，中印边境保持相对稳定，军事领域没有发生显著的冲突事件。

中印从2020年5月开始发生边境争端，双方在多个实际控制线附近的地点持续对峙并发生冲突，最严重的是2020年6月15日两国军队在加勒万河谷爆发的激烈肢体冲突，造成双方人员伤亡。

双方过去三年进行了多场高层会晤，并举行了18次军长级会谈和数次双边磋商协调会议，并达成在加勒万河谷等四个地点脱离接触。