台湾或宣布疫情指挥中心降级解编

冠病疫情趋缓，台湾各项防疫措施几乎松绑，台湾行政院长陈建仁星期二（4月25日）下午将出席指挥中心会议，之后举行记者会说明，预估将公布冠病疫情改类、指挥中心降级解编等实施日期。

根据联合报报道，台湾行政院指出，有关中央流行疫情指挥中心是否降级解编，仍要等陈建仁听取指挥中心报告及规划后，做最后拍板。

台湾于2020年1月20日起以三级开设“严重特殊传染性肺炎中央流行疫情指挥中心”，随着本土疫情严峻，同年2月27日提升至一级开设，截至现在为止，指挥中心已成立1192天，大众运输口罩禁令持续1112天，防疫经费高达8400亿元（新台币，约365亿新元），冠病疫苗累计接种人次超过6787万7189人次。

台湾指挥中心日前公布，正着手规划、盘整相关事宜，因疫情持续三年多，后续工作繁多，如果定案就会公布。

指挥中心指挥官王必胜表示，建议改类、降级等新制上路时程没有改变，仍为四月底、五月初，但最终时程仍需由陈建仁拍板定案。

疫情历经三年多，已到尾声，王必胜表示，今将向陈建仁报告冠病改类、指挥中心降级解编等规划报告，共计四大内容，首先为医疗整备，降类后对于重症照顾及脆弱族群供药模式。

第二为今年冬天冠病疫情可能再起，需盘点口罩、疫苗、快筛及防护衣等物资；第三为未来冠病疫情再起的因应方针，整理三年多来防疫标准流程；第四点是若未来再有新兴传染病的对应报告。