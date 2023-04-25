美媒民调：TikTok禁令美不同党派、年龄层有明显分歧

根据《华尔街日报》的一项民调，近一半的美国选民支持禁止TikTok视频应用，但在不同党派、年龄甚至种族之间存在明显分歧。

这项在4月展开的民调也发现，大多数选民认为，TikTok构成国家安全风险，并支持强制将其出售给非中国所有者。但较年轻选民和民主党人支持TikTok禁令的可能性，比较年长选民和共和党人要低得多。

总体而言，46%的受访者支持在全美实施TikTok禁令，35%的受访者反对。按党派划分，62%的共和党人支持禁止TikTok，但只有33%的民主党人支持。按年龄层划分，59%的65岁及以上受访者支持禁止TikTok，而18至34岁受访者中有37%支持禁止，48%表示反对。

上述调查结果体现了TikTok用户群的特征：这些人大多不到30岁，民主党在该年龄层选民中的支持率通常大幅领先。

48%的白人选民支持封禁TikTok，42%的西班牙裔选民也支持禁止TikTok。但只有35%的黑人选民支持禁用该应用。

民调工作人员法布里齐奥（Tony Fabrizio）说，总的而言，上述调查显示，选民还没有对这个由中国公司拥有的应用所具有的风险下定论。

法布里齐奥称，虽然大多数人认为TikTok构成一种安全风险，但到目前为止这种感觉不怎么强烈。他指出，只有三分之一的受访者认为TikTok构成重大风险，而另外四分之一的人认为这只是小风险。

不过，仍有约25%的人还没有得出结论。民主党人和独立人士态度的不确定性相当高。法布里齐奥说，这意味着相关描述有获得更多人接受的空间。

美国认为，由总部位于北京的字节跳动拥有的TikTok构成威胁，因为中国政府可能要求获取美国用户的数据，并影响该应用的内容。拜登政府已经提出，如果TikTok的所有权继续留在中国公司手中，有可能对该应用实施禁令，但此类做法将面临基于美国宪法第一修正案和其它一些依据的法律挑战。

TikTok表示，正展开耗资15亿美元的计划，以确保其数据安全，但没有回应对上述调查结果置评的请求。

这项民意调查共访问了1500名选民，并在4月11日至17日展开，误差率为正负2.5个百分点。

这项调查发现，58%的受访选民称从未用过TikTok，对TikTok禁令的支持在很大程度上受到这个群体推动。该群体中57%的人支持禁止TikTok在美国运营。

相比之下，在每周或更频繁地使用TikTok的受访人群中，只有12%的人赞成TikTok禁令。至于那些说自己尝试用过TikTok但不是每周都用的受访者，他们的看法与非TikTok用户一致，有48%的人赞成禁止TikTok。

超过半数的受访者表示，TikTok至少构成了一些风险，52%的人赞成把TikTok出售给美国企业。但有25%的人还不确定TikTok是否构成风险。

因担忧TikTok和其他由中国，以及被指来自其他潜在敌对国家的公司所控制的应用给美国带来国家安全威胁，美国一些议员最近提出了禁止或限制外国应用的提案。

拜登政府已经对弗吉尼亚州民主党参议员华纳（Mark Warner）和南达科他州共和党参议员图恩（John Thune）提出的法案表示支持，该法案将加强美国总统在禁止或限制有风险的应用方面的法律权力。该法案若实施，可能会导致对TikTok实施禁令或其他限制。

前述两位参议员在上星期五（4月21日）发给《华尔街日报》的一份声明中，强调了他们提出这项法案的必要性。这项法案已面对来自左翼和右翼的一些阻力。

这两位参议员说：“TikTok是国家安全威胁，但这并不是外国对手的技术所带来的唯一威胁。”他们说：“我们的国家需要有一个基于规则的程序来识别和减轻这些外国威胁，并尽可能向美国人民提供更多信息，让他们了解这些应用所带来的威胁。”

TikTok的数据显示，该平台的美国用户数量最近已增长到1.5亿。