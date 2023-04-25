中国恒大拟2元人民币收购恒大汽车相关项目

中国恒大与恒大汽车星期一（4月24日）晚分别宣布，中国恒大拟以2元（人民币，下同，约0.4新元）的价格，收购恒大汽车旗下47个住宅及物业发展项目。同时，中国恒大将以承接这些项目约247.89亿元的负债为交易代价。此举显示陷入流动危机的中国恒大，仍在试图帮助旗下新能源汽车平台恒大汽车走出困境。

根据财联社报道，资料显示，此次恒大汽车出售的47个项目包括21个恒大养生谷项目、5个恒大健康城项目、21个各类物业开发项目，项目位于西安、郑州、重庆、武汉等多个城市。

恒大汽车透露，交易完成后，其将继续经营新能源汽车分部的现有主要业务，并在天津及南宁各持有一个住宅及物业发展项目。

“预计本公司将录得出售收益约247.89亿元。因出售事项产生的出售收益为代价与出售集团于2022年12月31日的负债净值之间的差额。”恒大汽车在公告中称。

此外，恒大汽车还表示，由于仅须就出售事项支付名义代价2元，公司预期不会自出售事项收取任何所得款项净额。

中国恒大方面称：“考虑到投资者对主要从事新能源汽车分部的联交所上市公司的近期取向，董事会认为恒大汽车的估值可以藉将恒大汽车的业务集中在新能源汽车分部而改善，而此可能有助于吸引投资者加盟恒大汽车并筹得资金。”

恒大汽车方面也表示，正积极寻求外部潜在投资者，以获得可能的合作机会。于公告日期，尚未与任何潜在投资者签订最终协议。

目前看来，恒大汽车也急需资金实现复工。恒大汽车在公告中透露，“诚如公司日期为2023年3月22日的公告所披露，截至该公告日期，本集团已向客户交付超过900台恒驰5。然而，于公告日期，由于资金不足，集团的天津工厂暂缓生产恒驰5。集团计划于2023年5月恢复生产。”

报道指出，除减少负债，吸引潜在投资者外，中国恒大还有一个想法是，为其正在进行的境外债务重组提供助益。

中国恒大在公告中称，“作为其境外债务整体重组计划的一环，目前预期公司的金融债权人将能够获得可按若干条款交换恒大汽车股份的债券。因此，该等债权人亦将从恒大汽车集团的价值增长中受益。”

据悉，根据中国恒大早前公布的境外债务重组公告，在相应偿债条款中，存在与恒大物业、恒大汽车股票挂勾的偿债方案供投资人选择。

值得一提的是，虽然是内部重组，但是双方于公告中透露，目前上述交易完成仍存先决条件，即相关股东已根据上市规则批准买卖协议及拟进行交易；恒大汽车根据买卖协议作出的声明、保证及承诺仍属真实准确及并无误导成分等。