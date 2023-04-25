特斯拉中国试点向第三方开放充电网络支持37款车型

电动车巨头特斯拉星期二（4月25日）宣布，正式在中国大陆地区面向部分非特斯拉品牌新能源车辆试点开放充电站。首批试点开放的充电站中，包含10座超级充电站、120座目的地充电站，支持37款车型。

根据特斯拉在其中国官方微博发布的消息，这10座特斯拉超级充电站分布在北京和上海的商务办公区、购物中心等新能源车主聚集区，想要参与的车主可通过Tesla App体验该服务。

特斯拉方面表示，该计划后续也将在更大范围内覆盖特斯拉充电网络，不断扩大对不同品牌和车型的服务范围。

特斯拉超级充电站开放计划已开启约一年半。据特斯拉官方信息，自2021年11月，特斯拉在全球范围内启动超级充电站试点开放计划以来，至今已有包含中国大陆在内的18个国家和地区的非特斯拉车辆用户可享受此项服务。特斯拉CEO马斯克曾说，“向非特斯拉品牌车辆开放充电网络，可以鼓励更多车主使用电动车，这为我们推广新能源的使命提供了支持。”

特斯拉在中国的第一座超级充电站于2014年在上海建成，截至2023年4月底，特斯拉已经在中国大陆布局1600多座超级充电站、1万多个超级充电桩，以及700多座目的地充电站、2000多个目的地充电桩，100%覆盖了中国所有省会城市及直辖市。