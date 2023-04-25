杨智渊在大陆被捕 台陆委会：严重伤害台民众权益

对于台湾男子杨智渊因涉嫌分裂国家罪在中国大陆被捕，台湾陆委会星期二（4月25日）批评大陆此举是“恣意逮捕台湾民众”，而且严重伤害台湾人的权益。

据中时新闻网报道，陆委会星期二上午通过书面回应杨智渊被捕一事时说，2022年8月迄今，多次通过管道表达应尽速安全释放杨智渊，均未获大陆正面回应。

陆委会说，杨智渊去年8月被大陆有关部门限制住居、拘留及批准执行逮捕等措施，台湾政府均有掌握，与家属保持密切联系、提供必要协助。

陆委会强调，近来一再发生类似案件，在两岸冠病疫情趋缓、双方人民希望两岸恢复正常往来之际，大陆恣意逮捕台湾民众，严重伤害台湾人权益，制造恐惧，势必不利两岸的交流互动。

大陆最高人民检察院官方微博星期二上午近8时发布消息称，“台湾地区犯罪嫌疑人杨智渊涉嫌分裂国家罪一案，由浙江省温州市国家安全局侦查终结，移送温州市检察院审查起诉。日前，温州市检察院以涉嫌分裂国家罪对杨智渊批准逮捕。该案件正在进一步办理中”。

央视新闻去年8月的报道曾指杨智渊2006年就读中学期间，即开始从事“台独”分裂活动。2008年，他在“野草莓学运”中表现活跃，被台湾民进党选中重点培植，任命为民进党台中市党部青年会会长。2011年杨智渊参与组建“台湾民族党”，积极策划推动“公投建国”。

报道还称，2019年，杨智渊出任该党副主席代理主席党务后，高调推行“急独”路线。同年，他应台湾前总统、民进党前主席陈水扁邀请，代表“一边一国行动党”参选新北市永和区立法委员。香港反修例风波期间，杨高调串联分裂势力为“港独”站台，鼓动“多独合流”，挑衅中国国家主权和领土完整。

杨智渊于去年8月3日被浙江省温州市国家安全局实施刑事拘传审查；由于正值美国时任众议院议长佩洛西访台期间，外界因此解读这是北京对佩洛西访台祭出反制动作的一部分。