嫦娥六号或明年5月发射 实现月球背面采样返回

中国深空探测重大专项总设计师吴艳华星期二（4月25日）透露，中国计划在明年5月发射嫦娥六号，实现月球背面采样返回。

根据澎湃新闻报道，吴艳华星期二在一场活动中作主旨报告时介绍说，中国将在2024年前后发射鹊桥二号中继星和嫦娥六号探测器，计划时间是2024年5月。

吴艳华介绍，2026年前后发射嫦娥七号，将实现月球南极资源勘查；2028年前后发射嫦娥八号，将和嫦娥七号一起构成国际月球科研站基本型。在行星探测方面，中国计划在2025年前后发射天问二号探测器，实现近地小行星伴飞、取样和返回、主带彗星伴飞。

吴艳华说，过去近20年间，中国月球探测工程实现“六战六捷”，圆满完成“绕落回”三步走战略目标；过去近三年间，中国成功实施天问一号火星探测任务，一步实现“绕着巡”战略目标。获取了七米分辨率全月影像图和76米空间分辨率全火星影像数据，探测数据科学研究成果不断刷新人类对月球和火星的认知，并带动地外天地综合试验场、全球布局的深空测控网、文昌航天发射场等一大批先进基础设施建设。

吴艳华指出，中国探月工程自2004年实施以来，积极推进科学载荷搭载、数据开放共享、测控相互支持、共同科学研究等多种形式的合作交流，与超过19个国家和地区开展合作，先后签署23份国际合作协议或谅解备忘录。未来，中国将持续推进国际月球科研站、中海联合月球和深空探测中心、国际深空探测联合会等重点方向建设，深化深空探测领域国际合作。