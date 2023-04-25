中国网民晒“复阳” 专家：没证据表明二次感染对身体伤害更重

针对中国网民晒出自己近日冠病复阳的情况，香港大学李嘉诚医学院生物医学学院教授金冬雁星期一（4月24日）说，没有任何证据表明，二次感染对身体的伤害会更加严重，对非高危人群来说，二次感染通常症状会相对轻微。

根据每日经济新闻网报道，金冬雁受访时说，国内第二波疫情随时都可能到来，但由于现在检测不足，很难判断第二波疫情的具体时间。对于即将到来的“五一”小长假，他表示，人员流动会加速病毒传播，但大概率只会引起感染人数小幅度增加，不会造成感染人数的大幅上升。

金冬雁还说，没有任何证据表明，二次感染对身体的伤害会更加严重。不过，对老年人和有基础疾病的高危人群来说，二次感染同样有可能造成重症和死亡，对这部分群体仍然要加强疫苗接种。

金冬雁提到，目前，仍然有不少未感染过冠病病毒的“未阳人”，这部分人群比较少，可能只占总人口的10%或者更低，最多也不超过30%，但这类人群是高度易感的。如果他们不打疫苗，很可能就会中招，所以这部分群体要加强疫苗接种。“对于那些健康的非高危人群，第四针可以视情况自愿接种，他们经历一次自然感染获得的免疫力会更强，而且也不会出现严重的症状。”

金冬雁认为，老年人是疫情防控的重点群体，在医疗资源还足够的情况下，应该重点关注“一老一少”。“小孩有集体活动，容易有聚集性感染，免疫力也没有完全成熟，属于易感群体；如果小孩感染了，回家就容易传染给家里的老年人，这样老年人重症和死亡的比例就高了。”

对于体内抗体是否还充足的问题，金冬雁说，一般来讲，正常人在感染6个月后体内抗体水平会下降，特别是有症状感染者，他们感染后产生的抗体基本都能维持6个月，甚至更长，保护效力也会在一年以上。“这些身体健康的群体在半年内再次感染或者再次出现重症的几率是非常小的，如果很不想得冠病，现在也可以再接种一剂疫苗来提高体内的抗体水平。”

他说：“疫情进入地方性流行以后，提高群体免疫力主要有两招，第一个是打加强针，第二个就是自然感染。保持一定程度的低度流行，对整个社会是有好处的。”

金冬雁表示，没有任何证据表明，二次感染对身体的伤害会更严重，就像得流感一样，不可能每次得流感都很严重或者越来越严重。“新冠病毒致病性肯定是在弱化，这是毋庸置疑的。”

金冬雁还提到，由于去年国内疫情高峰时检测太少，现在很多感染的人并不清楚是首次感染还是二次感染；而从检测数量很稳定的地区来看，例如新加坡，已经经历了好几波疫情，但是重复感染率也只有30%。“在疫情余波里，首先受到冲击的是未阳者，而不是二次感染人群，二次感染总体来说是比较少的。”

金冬雁强调，总体来说，一般人二次感染都是轻症或者无症，民众不需要太担心，应以平常心来看待冠病病毒。对于近期引发讨论的奥密克戎变异株XBB.1.16，金冬雁指出，该毒株致病性没有增加，国内报告病例也很少，症状谱也没有明显的改变。