暴雪回应被网易起诉：未收到诉状 相信未违反授权协议

对于网易旗下上海网之易网络科技发展有限公司就暴雪娱乐有限公司违反系列许可协议在上海提起诉讼，要求退还3亿（人民币，约6000万新元）欠款，暴雪方面回复称，目前并未收到相关诉状，但相信公司并未违反任何授权协议。

综合IT之家、36氪和界面新闻报道，由于跟网易的授权协议到期，在中国大陆地区由上海网之易网络科技发展有限公司所运营的《魔兽世界》《炉石传说》《守望先锋》《暗黑破坏神三》《魔兽争霸三：重制版》《风暴英雄》《星际争霸》系列产品已于 1月24日终止运营。

上海网之易就暴雪娱乐有限公司违反系列许可协议在上海提起诉讼，要求退还三亿欠款，款项包括网之易已全额支付的《魔兽世界》等停服游戏相关退款、未售游戏商品库存的预付款项、数款未开发游戏的预付保证金等。

暴雪方面回应称，“暴雪目前并未收到相关诉状，但我们相信我方并未违反任何授权协议。网易方面疑似不满的合同条款，涉及标准行业惯例，且在过往这些年来对双方来说都是互利的。虽然这些持续性的行为，让我们感到失望与困惑，需要指出的是，在华近二十年的运营历程一直是非常正面和愉快的，我们将继续致力于为当地玩家服务并保护他们的权益。”

网之易与暴雪的合作始于2009年，持续了13年。期间，网之易代理了《魔兽世界》等暴雪旗下的多款游戏。但随着暴雪在全球游戏市场的不景气，以及微软对动视暴雪的收购计划，双方的合作出现了裂痕。

此前有报道指出，在动视暴雪与网易的续约谈判中，暴雪曾提出要求网易一次性支付 5亿美元的天价续约条件。也有媒体报道称，暴雪要求合作方负责研发暴雪手游并在全球发行，但只能享有中国区分成，且需缴纳巨额保证金作为担保，否则将被“处罚”。

暴雪中国网络服务器今年1月17日停服，网之易与暴雪解除合作关系。目前，暴雪仍在寻找新的中国网络服务器代理商，但尚未有明确的结果。网之易则转向自研端游和代理微软等其他厂商的游戏。