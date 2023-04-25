中国一季度免征新能源车辆购置税同比增长36%

中国今年一季度免征新能源汽车车辆购置税212.4亿元（人民币，下同，约41亿新元），同比增长36%。

据中国央视新闻4月25日报道，中国国家税务总局最新数据显示，2023年一季度，全国共有125.7万辆新能源汽车享受政策优惠，同比增长17.5%；免征新能源汽车车辆购置税212.4亿元，同比增长36%。

从价格区间看，享受免征政策的新能源车中，10万—20万元(含)车型占比达48.5%，较去年同期提高14.2个百分点；20万—50万元(含)车型占比为31.3%，较去年同期提高6.1个百分点，呈现较为明显的消费升级趋势。

从购买对象看，居民购买的新能源汽车数量同比增长15.5%，占全部新能源汽车销量的82.7%；企业购买的新能源汽车数量同比增长28.7%，占比为17.3%，其中汽车租赁、出租车客运和公共客运等行业购进新能源汽车数量居前，特别是汽车租赁、出租车客运购车数量同比分别增长68.1%和10.9%，公共领域用车电动化增长速度加快。

中国税务总局有关负责人介绍，自2014年起中国一直对新能源汽车实施免征车辆购置税政策，去年9月又第三次将这项政策延续至今年12月31日，稳定了社会预期、提振了市场信心，对推进中国交通能源战略转型、促进中国汽车行业高质量发展具有重要意义。