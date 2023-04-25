国民党副主席夏立言将访美

国民党副主席夏立言、国际部主任兼驻美代表黄介正以及海外部主任陈以信，将于本周先后出发前往美国访问。

国民党星期二（4月25日）在官网上公布上述消息。

夏立言一行三人将于4月28日至30日，共同参加在旧金山举行的国民党驻美国总支部第29次代表大会。

国民党称，这次大会以“吸收新血、凝聚侨心、革新党务、赢回执政”为主题，期望凝聚在美党员及侨胞的力量，全力支持国民党赢得2024年总统大选，重返执政，“以终结民进党引起区域动荡不安的错误两岸及外交政策”。

夏立言与黄介正会后将转往华府进行为期一周的访问，分别与美国各相关行政部门会谈，拜会美国国会，出席智库闭门座谈，会见国际新闻媒体，就国民党对美、国防及大陆政策与美国友人充分交换意见，并与大华府地区及大纽约地区国民党及泛蓝支持者餐叙联谊。

陈以信也将在全美党代表大会之前，以台湾立法院外交国防委员会委员的身份，前往华府进行国会交流，协助国民党深化及开拓更多国会山庄的跨党派友人，争取对国民党稳健务实外交路线的支持。

国民党称，夏立言此行旨在持续深化国民党与美国各界的联系，全面拓展对美工作，并向美方各界说明国民党稳定区域和平的务实稳健政策，相信此行将会进一步增进美方对国民党针对未来关键四年的生存发展蓝图的了解与信任。