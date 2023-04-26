比亚迪超大众成为中国最畅销汽车品牌

中国新能源汽车巨头比亚迪汽车今年第一季度在中国市场的销量，首次超过了稳居首位十几年的德国大众汽车，成为中国最畅销的汽车品牌。

彭博社星期三（4月26日）汇编汽车行业数据报道，比亚迪第一季度在中国销售了超过44万辆汽车，而大众汽车品牌在中国的同期总销量是42万7247辆，其中电动汽车仅占6%。

从2008年中国汽车技术研究中心开始提供数据起，大众汽车就一直是中国最畅销的汽车品牌。

中国市场迅速转向电动汽车的趋势，使大众汽车落后于比亚迪，也反映出随着中国新能源车企以低廉价格推出越来越多的电动汽车型号，传统外国品牌的影响力正在下降。

大众汽车首席执行官奥博穆（Oliver Blume）本月初参加上海车展活动时曾说，比亚迪非常、非常强大。不过他也强调，销量并非唯一的衡量标准，大众希望能做好生意、成为在中国最好的国际集团。

据此前报道，大众汽车派出整个了董事会和100多名员工参加上海车展，宝马、马赛地—奔驰和奥迪等其它德国头部车企也纷纷派出高管带领的团队出席，以在新能源汽车时代争取在中国市场的竞争力。

数据显示，总部位于深圳的比亚迪去年销售了186万辆汽车，比前四年的总和还要多。而在今年第一季度，中国每售出五辆新能源汽车，就有两辆是比亚迪汽车。

比亚迪董事长王传福上个月曾说，他的目标是在2023年底前超过大众汽车。他此前也说过，比亚迪将在2023年向400万辆销量发起冲击，不过随后公司回应称，目前2023年的销量还不好判断。有分析师预计，比亚迪可能将年销量目标设定在300万辆至370万辆之间。

在海外发展方面，比亚迪今年第一季度在全球范围内销售了近55万辆汽车，超过了英国同期的乘用车注册量。这家汽车制造商一直在加强其海外发展，并优先考虑欧洲、拉美和亚洲周边市场。

比亚迪将于星期四（4月27日）公布第一季度业绩报告。据报道，比亚迪在香港上市的股票今年已上涨了16%，使其市值达到约950亿美元（约1270亿新元），而大众汽车的市值约为770亿美元。