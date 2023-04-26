陈文清夏宝龙会见邓炳强 肯定港纪律部队积极贡献

香港特区政府保安局局长邓炳强星期二（4月25日）与国务院港澳事务办公室主任夏宝龙和中共中央政法委员会书记陈文清会面。夏宝龙和陈文清两人都肯定香港纪律部队对维持香港繁荣稳定作出积极贡献。

综合香港中通社和新华社报道，邓炳强星期二开启了访京的第三天行程。当天清晨，邓炳强联同各纪律部队首长和正在中国大陆访问的香港纪律部队文化交流团，在天安门广场观看升旗仪式。邓炳强随后拜会陈文清，汇报香港维护公共安全和国家安全的工作。

陈文清说，香港纪律部队政治忠诚、业务精良、纪律严明，为维护国家安全、香港繁荣稳定和市民合法权益付出了辛勤努力，作出了积极贡献。

陈文清还表示，希望香港纪律部队全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”方针，坚决维护中央的全面管治权，做国家安全的忠诚捍卫者、香港国安法的坚定执行者、香港繁荣稳定的坚定守护者，为强国建设、民族复兴作出新贡献。

邓炳强在会上感谢中央支持港府在2019年反修例风波期间的执法工作，并就《香港国安法》的实施情况和保安局在维护国家安全的工作进展作汇报。邓炳强也表示港府会继续采取一系列策略应对国安风险。

当天下午，邓炳强也与夏宝龙见面。邓炳强感谢夏宝龙对香港纪律部队工作予以肯定和支持。夏宝龙则提醒各人要居安思危，有忧患意识，全力保护香港市民，捍卫国家安全。

此外，邓炳强当天也拜会了中国海关总署署长俞建华、交通运输部副部长戴东昌及交通运输部救助打捞局局长王雷等人。

邓炳强自4月24日起率团访问北京。邓炳强此次率领的访问团包括香港六名纪律部队首长，即警务处处长、入境处处长、海关关长、惩教署署长、消防处处长及政府飞行服务队总监。