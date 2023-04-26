美驻华大使到任一年才递交国书 美否认遭北京报复

针对有媒体质疑美国驻华大使伯恩斯（Nicholas Burns）到任一年多才递交国书是北京对华盛顿的“报复”，美国国务院发言人称，伯恩斯在华一年多都在进行重要工作，不认为存在报复行为。

伯恩斯去年3月底履新美国驻华大使，并在去年4月2日向中国外交部礼宾司司长洪磊递交国书副本。不过，直到星期一（4月24日），他才正式向中国国家主席习近平递交国书。

据中国外交部官网消息，习近平星期一在北京人民大会堂接受了包括伯恩斯在内的70个国家大使的到任国书，并与他们一一合影。

伯恩斯星期二（4月25日）在推特上发出了中国央视《新闻联播》中，他向习近平递交国书并合影的画面截图，并配文：“我在人民大会堂向习近平主席递交了国书。能在中华人民共和国作为大使代表美国是一种荣誉。”

新任大使向当地国家元首呈递到任国书，是一项重要官方仪式，象征被承认为派遣国政府的代表。据媒体统计，美国驻华大使通常会在到任的一个月内递交国书，而伯恩斯此次则是到任一年多后才正式递交国书，有观点认为这是北京对于中美关系紧张的一种报复。

美国国务院新闻发言人帕特尔（Vedant Patel）星期二在记者会回应相关提问时，否认了遭到中国报复的说法，指伯恩斯在中国的一年多里，都在从事重要的工作。帕特尔指，外国使节递交到任国书的时间安排的问题，应由中国外交部回应。

帕特尔也说，伯恩斯是一位经验丰富的“世界级”外交官，美国非常感谢他在北京代表美国，也为他能够递交国书感到高兴。