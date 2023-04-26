河南南阳开会分析淄博烧烤出圈原因 称成功经验值得借鉴

围绕“淄博烧烤”的火爆出圈，中国河南省西南部的南阳市星期二（4月25日）召开研讨会，分析“烧烤出圈”现象背后的社会原因。会议提到，“淄博烧烤”的成功经验值得全市社科界学习借鉴。

南阳市社会科学界联合会官方微信公众号星期二公布消息称，市社科联、南阳日报社星期二早上联合召开全市社科界“烧烤出圈”现象研讨会。会上，七名专家学者，围绕媒体助力城市IP打造、城市品牌塑造与营销、文旅融合发展、开发文创产品、提升游客体验、服务型政府建设、南阳副中心出圈出彩等方面进行座谈交流。

会议称，“淄博烧烤”现象虽然不能复制，但其背后的丰富内涵和成功经验值得全市社科界学习借鉴。

会议指出，“淄博烧烤”火爆出圈充分说明，一个城市的经济发展，不仅仅靠旅游景点或者旅游项目，也不是一事一时的泡沫点缀，更不是稍纵即逝的昙花一现，而是历史文脉、民风民俗、社情民意、政府治理能力等方面的综合反映。当前南阳正处在建设现代化省域副中心城市的关键时期，各种新情况新问题层出不穷，迫切需要社科界透过现象看本质，找出规律性的认识。

会议称，“淄博烧烤”火爆出圈，不仅源于一个春天的约定，也源于大学生群体与淄博市政府的双向奔赴、怦然心动，更源于新媒体、自媒体、网络媒体的助力加油、“沉浸式”互动、前瞻性引领。会议呼吁，当前互联网已经成为意识形态主战场，全市社科工作者必须准确把准时代脉搏，主动对网上热点及时发声。

会议还说，“淄博烧烤”火爆出圈，不仅是“小串+小饼+小葱”“灵魂套餐”的吸引和诱惑，也不仅仅是当地政府竭诚呵护的温暖瞬间，更是全方位折射出这座城市的文化积淀和历史传承。全市社科界要强化南阳历史文化的研究阐释，系统梳理南阳文化内涵特质和精神标识，打造出与南阳历史文化名城、文化大市相适应的社会科学靓丽名片。

今年3月以来，淄博烧烤在中国爆红。3月以来，淄博烧烤的全平台搜索量同比增长770%。截至4月16日，淄博4月已新增烧烤相关企业170余家，其中仅4月14日一天就新增注册20余家。