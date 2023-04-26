被指诋毁办案机关及炒作案件 劳荣枝辩护律师被调查

因故意杀人罪被判处死刑的劳荣枝，其辩护律师吴丹红被审理案件的江西高院指存在违规行为，由北京市律师协会立案调查。

据澎湃新闻报道，星期二（4月25日）起在中国互联网上传播的北京市律师协会相关立案通知显示，江西高院向北京市司法局反映吴丹红存在违规行为，指其在担任劳荣枝辩护人期间，通过微博、微信公众号发表多篇文章及评论，涉嫌违规炒作案件，还在法庭上发表诋毁办案机关的不当言论。

吴丹红星期二晚间回应称，确有收到立案通知，将配合相关调查，不过他并没有将被调查的消息在互联网公开。

吴丹红也说，自己在代理劳荣枝案期间并未炒作案件，在法庭上虽然曾指出办案机关的程序问题，但并未“诋毁”，对两项指控均予以否认。

据中国媒体报道，北京市律协工作人员称，这起投诉案件的审查是“内部的”，目前不便透露情况。根据《立案通知》，北京市律协要求吴丹红在十个工作日内提供书面申辩意见，律师事务所也应提供情况说明等材料。

劳荣枝从1996年至1999年跟随当时的男友法子英，先后在南昌、温州、常州、合肥犯下四起绑架、抢劫、杀人案件，共有七人遇害。法子英1999年判处死刑，劳荣枝则在逃亡近20年后，于2019年12月在福建厦门落网。南昌市中级人民法院2021年一审判决劳荣枝犯故意杀人、抢劫、绑架罪，被判死刑，劳荣枝当庭提起上诉。

案件去年8月在江西省高级人民法院二审开庭，吴丹红作为劳荣枝的辩护人参加了庭审。吴丹红提出，认定劳荣枝犯故意杀人罪缺乏充分的客观证据，劳荣枝系法子英作案的从犯。法庭认为这些辩护意见与查明的事实不符，于法无据，未予采纳。

同年11月，江西高院裁定驳回上诉，维持原判，对劳荣枝的死刑裁定报请最高人民法院核准。截至目前，劳荣枝的死刑复核情况尚未公布。