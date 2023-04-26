台汉光演习拟分两阶段实施 侧重反制封锁和战力保存

台湾国防部宣布，今年度汉光演习将于5月和7月分两阶段实施，并侧重于强化海上截击与护航能力和精进战力保存等。

据中时新闻网报道，台湾国防部星期三（4月26日）早上召开记者会，宣布今年度“汉光39号”演习将分成5月“电脑辅助指挥所演习”及7月“实兵演练”两个阶段实施，以台军战力现况，验证三军部队平时战训整备、军民整合及执行作战计划的能力。

其中电脑辅助指挥所演习将于5月15至19日实施，实兵演习则将于7月24至28日实施。

台湾国防部说明，电脑辅助指挥所演习将透过“联合战区层级模拟系统（JTLS）”推演平台进行，为期五天四夜，连续24小时进行。演习将以现阶段敌军攻台各种可能行动和台湾周边军演态样作为想定发展基础，同时也将借鉴近年图上兵棋推演研讨成果和俄乌战争战况。

实兵演习则将延续电脑辅助指挥所演习及平时作战计划演练，由统裁部设计想定发布状况，并设置假想敌，诱导三军部队在本、外离岛作战现地实施五天四夜实兵、实装、部分实弹对抗演练，旨在找出缺点力求策进，以提升三军各级部队执行作战计划的能力。

台湾国防部说，本年度演习重点包括精进战力保存、强化海上截击与护航能力、提升土地防卫作战效能等。

国防部说明，演习将验证空中兵力分散部署、军民用机场征用，海上兵力机动与护航、地面部队战术部署、伪装、掩蔽及后勤支援等措施，确保三军战力完整与安全；演习还将整合岸置反舰武器、海上兵力及海巡舰艇等，并在空中兵力与地面火力支援掩护下，对敌制海编队与两栖船团，实施重层打击与饱和攻击；另于对外主要航道，演练联合反封锁护航作战，维护海上交通线安全，反制敌封锁。

为验证作战计划、民物力动员及军民融合的全民防卫能力，今年度演习还将年度“同心”、“自强”、“民安”及“万安”演习纳入演练规划，整合地方警、消及民防团队与组织，执行后备部队动员、临战训练；民、物力征用、战灾抢救及防空疏散等，共同防护城乡及“关键基础设施”的安全。