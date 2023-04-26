卢沙野称中国尊重各国主权独立和领土完整立场不变

中国驻法国大使卢沙野早前发表前苏联加盟共和国无有效主权的言论，引发舆论风暴后，他星期二（4月25日）发推文，称中国一贯尊重各国主权独立和领土完整的立场不变。

卢沙野星期二透过中国驻法国大使馆的推特账号以中文发文称，很高兴于4月24日与法国外长办公厅主任Luis Vassy会见，就落实法国总统马克龙访华成果进行交流，也谈到近期的舆论风波。卢沙野说，针对舆论风波，自己重申了中国在有关问题上的立场没有变化。

卢沙野重申，中国一贯尊重各国主权、独立和领土完整，维护联合国宪章宗旨和原则。苏联解体后，中国是最早同有关国家建立外交关系的国家之一。关于乌克兰问题，中方的立场同样是一贯的、明确的，愿继续同国际社会一道，为推动政治解决乌克兰危机作出自己的贡献。

在法国LCI新闻台上星期五（4月21日）播出的一场专访中，卢沙野就“克里米亚到底属不属于乌克兰”的问题说，“从国际法的角度，甚至可以说那些前苏联国家没有有效的国际法地位，因为没有国际协议认定他们作为主权国家的地位。”

相关言论引来乌克兰、波罗的海三国拉脱维亚、爱沙尼亚和立陶宛等国抨击，还有约80名欧洲议员联名呼吁法国将卢沙野列为“不受欢迎人物”。

法国外交部星期一也召见卢沙野，并表示质疑前苏联加盟共和国的国家主权、独立与领土完整令人无法接受，提醒中国在内的国际社会，前苏联加盟共和国已于苏联瓦解后，透过双边协议与建立外交关系，承认相关国家的既存国界。