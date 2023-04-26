国台办证实台八旗文化总编富察涉危害国安被查

台湾的读书共和国出版集团八旗文化总编辑富察（原名李延贺）3月赴中国大陆探亲失联，疑似在上海被捕。中国大陆国台办证实，李延贺涉嫌从事危害国家安全的活动，正接受调查。

国台办发言人朱凤莲星期三（4月26日）在新闻发布会上说，据了解，李延贺因涉嫌从事危害国家安全的活动，正在接受国家安全机关调查。有关方面将依法保障其各项合法权益。

朱凤莲没有说明李延贺具体从事了什么危害国安的活动，以及拘捕时间和地点。

富察失联的消息由其友人、中国大陆旅美作家贝岭4月20日在脸书率先披露。据他透过上海文化界人士了解，富察被上海警方秘密拘捕，事情已发生超过一个月，但富察的家人一直没有张扬。

上述帖文已被删除，贝岭解释是富察家属希望低调营救。

台湾行政院长陈建仁4月21日回应事件时说，台湾政府会提供家属必要的关怀和协助。前一天，台湾大陆委员会副主委詹志宏在记者会上透露富察“人是平安的”，指政府一直关注事态发展，但必须充分尊重家属意见，详情不便对外说明。

据台湾中央社报道，富察此次赴大陆主要是为了扫墓和探亲，以及处理户籍相关问题。

事件曝光后，台湾八旗文化出版社的作者群及工作伙伴联合发表声明，呼吁北京当局立即释放富察，让他与家人早日团聚，回到他热爱的出版工作。

富察原名李延贺，1971年出生于辽宁省鞍山市岫岩满族自治县，初中到沈阳读书，1990年代到上海求学，为华东师范大学文学博士，曾在上海文艺出版社任职副社长。

他与台湾籍太太结婚后，2009年搬到台湾定居，加入读书共和国出版集团，并成立八旗文化出版社。据悉，富察2013年就取得台湾居留证，但未入籍，目前仍持大陆户籍。