币安在中国雇员或引美监管机构质疑

为美国客户服务的加密货币交易平台币安美国（Binance.US），据报在中国上海有约100名包括技术人员的合同雇员。美国前官员分析，这可能引起美国监管机构的质疑。

据彭博社星期二（4月25日）报道，两位匿名知情人士透露，币安美国目前在上海约有100名合同工，主要是工程和产品部门人员。由于未获授权对媒体发表讲话，知情人士要求匿名。知情人士说，将一些员工迁往北美的计划提出已至少有一年时间，但进展缓慢。

币安美国在声明中回应称，公司在全球拥有500多名员工和合同工，为美国客户提供服务。声明中也说，币安美国拥有独立的、经验丰富的领导团队，掌控公司的方向、资产以及对客户账户和数据的监管，并称所有信息都存储在弗吉尼亚州里士满的亚马逊网络服务平台上。

彭博社引述的美国大学兼职法学教授、前美国财政部官员Jerry Comizio则认为，币安美国与中国的任何联系，都可能引起美国当局的质疑。美国商品期货交易委员会、司法部和财政部的发言人不予置评，美国证券交易委员会则未回复彭博社的置评请求。

币安大约在六年前由赵长鹏在中国创立，不过从未透露公司总部的位置。有匿名知情人士告诉彭博社，北京禁止虚拟货币交易推动了赵长鹏在马耳他和日本等对加密货币更加友好的地点寻找公司基地，不过他在中国保留了一些员工。

赵长鹏去年曾透露，截至2018年底，大多数币安员工已经离开了中国，仅剩下一些客户服务代理。

今年3月，美国商品期货交易委员会(CFTC）以涉嫌违反监管条例为由，起诉了币安及其首席执行官赵长鹏。