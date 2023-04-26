华大基因一季度净利润大跌近九成

中国基因测序公司深圳华大基因股份有限公司（华大基因）今年第一季度净利润大幅下跌近九成，公司称是随着冠病疫情缓解，国内外相关业务此前激增的市场需求退去所致。

据澎湃新闻报道，华大基因星期二（4月25日）发布的季报显示，公司在第一季度实现营收9.54亿元（人民币，下同，约1.8亿新元），同比下降33.31%；净利润约4134万元，同比下降87.49%；归母净利润约3115万元，同比下降89.73%。

华大基因虽然并没有公布细分产品的营收情况，但在季报中将业务分拆成“常规业务”与“非常规业务”进行归类解释。华大基因称，第一季度总体营业收入同比下降三成多的原因，主要是非常规业务营业收入受宏观环境和行业周期需求的影响较2022年同期下降明显。在净利润大幅下滑原因中进一步解释，主要系全球公共卫生事件结束，相关业务国内外激增的市场需求褪去所致。

资料显示，华大基因的营收主要来自精准医学检测综合解决方案、感染防控基础研究和临床应用服务、生育健康基础研究和临床应用服务、肿瘤防控及转化医学类服务、多组学大数据服务与合成业务等五大业务。其中冠病相关的业务归纳在精准医学综合解决检测方案板块，是华大基因第一大业务，在三年多内营收波动较大。

历年财报显示，精准医学综合解决检测方案板块2019年营收为5.71亿元，营收贡献为20.4%；2020年时，该业务收入爆发式增长至55.62亿元，营收贡献达66.24%；2021年，该业务收入下降至33.82亿元，营收贡献降为49.99%。到2022年，由于冠病疫情政策调整，以及市场竞争不断加剧，核酸检测服务及试剂单价持续下降，使该业务营收进一步下降至约25亿元，营收贡献同步降至约35.54%。

此外，净利润下降也与成本费用居高不下有关。财报显示，2023年一季度的归母净利润，已经低于2019年的同期水平。华大基因也在季报中强调，非常规业务收缩后，相关的成本调整需要一定周期，公司将持续加强内部精益化管理，优化组织结构，降低销管费用。

截至星期二收盘，华大基因报65.05元，跌2.58%；今年以来，华大基因股价已上涨25.85%。