调查：在华美企对中美关系趋于悲观

一项调查显示，随着地缘政治紧张局势的升级，在华美企对华盛顿和北京之间的关系越来越悲观，尽管这些企业对中国经济复苏趋于乐观。

据彭博社报道，中国美国商会星期三（4月26日）公布的调查显示，在109名受访者中，共有87%受访者对当前的中美关系略显悲观，比上一次调查高出14个百分点。不过，约有59%受访者表示对中国经济回升持积极态度，比之前的调查增加了22个百分点，显示受访企业对中国经济前景变得更加乐观。

调查也发现，73%的受访公司没有将供应链转移到中国之外。另有27%的公司表示他们的公司正在重新考虑将供应链转移至其他国家，比上次调查增加了21个百分点。

上述数据反映了在中国经营的美国公司所面临的困境，也呼应了在华外国企业界对地缘政治紧张局势的担忧。公布这项调查的同时，商会也公布了2023年白皮书报告，将不断恶化的中美关系列为今年的一个“关键挑战”。

报告说，由于经济和贸易问题已经与国家安全和其他执法问题深深交织在一起，不断恶化的关系使在华美企处于十字路口。

商会呼吁美国和中国优先考虑两国进行“高级别接触”来解决这些问题。报告补充道，“工作级别的官员”应被授权就不太敏感的问题与对应方接触，以便拓宽可用于合作讨论的沟通渠道。

中国美国商会政策委员会主席莱斯特·罗斯（Lester Ross）说：“美国和中国之间的双边关系已经大大恶化了。目前还很难看出它们何时会开始改善--当然，这也会影响到企业跨国经营的能力。”