富察、杨智渊被捕 台陆委会主委：大陆长臂管辖威吓台湾

针对台湾读书共和国出版集团八旗文化总编辑富察（原名李延贺）在大陆被捕，以及台湾民族党副主席杨智渊因涉嫌分裂国家罪被捕等事件，台湾陆委会主委邱太三说，大陆现在已经长臂管辖到台湾，显然有威吓、打压意味。

据台湾《联合报》报道，邱太三星期三（4月26日）在立法院内政委员会备询时，做出上述表述。

邱太三说，政府没有禁止台湾人到大陆自由行，但未来开放团客赴陆时，也势必要提醒“中国大陆不是民主法治的国家”。他指出，香港《国安法》制定后，台湾政府已提供相关旅游警示，近期的案例也会纳入是否开放观光的考量内。

富察今年3月赴中国大陆探亲失联，疑似在上海被捕。中国大陆国台办发言人朱凤莲星期三（4月26日）证实，李延贺（富察）涉嫌从事危害国家安全的活动，正接受调查。杨智渊则在去年8月、时任美国众议院议长佩洛西访台期间，被中国大陆实施刑事拘传审查，并以涉嫌分裂国家罪被捕。

对于富察、杨智渊案，邱太三说，事件发生后，陆委会就跟家属取得联系并提供必要协助。他也说，要借此提醒台湾人，中国大陆现在已经长臂管辖到台湾，这显然有威吓的味道，也是对台湾的打压。

邱太三透露，针对富察被查，虽然无法理解大陆的相关办案机制，但陆委会也会跟家属商讨如何处理，并尊重家属意见、提供必要协助，“因为家人都有一些被（陆方）接触或者被忠告也好、警告也好”。