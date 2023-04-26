亲北京港媒：优化区议员构成将提高治理水平

对于香港特首李家超称区议会要“去政治化”，香港多家亲北京的媒体发表评论称，优化区议员构成将提高香港的治理水平。

《文汇报》星期三（4月26日）发表社评称，区议会是咨询架构的重要一环，完善地区治理架构，去除区议会泛政治化弊端，目的在于提高地区治理能力，特别需要吸纳更多合适的人才加入区议会，令地区治理架构的组成更多元化，增强反映民意、服务市民的水平。

文章称，相信改革后的区议会能够进一步彰显优质民主，优化议事环境，让更多各行各业的爱国爱港、有志服务社会人士进入区议会，主动发挥联系政府和市民的桥梁作用，为改善地区治理建言献策，促进良政善治。

《大公报》发表社评称，基本法第九十七条规定清晰指出区议会改革关键，就是要回到“非政权性区域组织”的定位，强化接受地区事务咨询和提供服务这两大功能。唯其如此，才能避免区议会重蹈“政治化”、“极端化”的覆辙。基本法规定香港特区实行行政主导，区议会改革，必然要体现这一原则。

文章形容，区议会相当于政府的“眼、耳、手”，既要向市民解释政府的政策，将有关政策落实到基层，也要下情上达，向政府反映地区民意。区议会只有真正成为回应市民诉求、为民办实事的平台，香港才能进一步巩固良政善治的大好局面。

《香港商报》的社评则称，未来区议会构成应该更多元化，不仅限于选举产生。民主发展要有素质，不一定是“一人一票”，最重要是找到对人民有益的道路。要达致集思广益改善民生的目标，可考虑直接委任专业人士或者地区资深人士参与地区行政治理架构，吸纳更多有志服务地区的爱国爱港贤能，从根本提升社区的治理水平，做到“五光十色”，充分发挥辅助特区政府治理基层的作用。

备受关注的香港区议会改革方案即将出台。李家超星期二（4月25日）指出，不容许区议会沦为“港独”平台，日后区议会将保留一定选举成分，同时议员也会以多种方式产生。李家超批评，本届区议会有大量区议员作出违反区议会职能的行为，港府这次检讨是要区议会“去政治化”。