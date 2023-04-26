山东淄博称五一客流量已超接待能力 建议错峰前往

凭借“淄博烧烤”走红的山东省淄博市，将在今年“五一”假期迎来大量旅客，当地文旅部门发文称，“五一”期间客流量已超过接待能力，建议游客错峰出游。

淄博市文化和旅游局官方微信公号“文旅淄博”星期三（4月26日）发布题为“致广大游客朋友的一封信”的文章，信中写道，面对“难得的厚爱”，虽然已经全力以赴，但服务供给可能还无法完全满足游客的体验需求，近期客流过载等问题已给游客造成了一些困扰和不便。

信中说，目前“五一”期间中心城区的酒店已基本售罄，客流量已超出接待能力，并预计部分重点路段、网红打卡点将会出现交通阻塞、停车难、排队时间长等问题，将影响游客的体验效果。

淄博文旅局称，旅行贵在品质，建议游客错峰出游、避免扎堆，“打出时间差、换得舒适度。”

淄博文旅局也在信中，介绍了泰山、崂山等山东的旅游景点，以及青岛、烟台、济南等其他城市的旅游特色，呼吁游客可以“到处走一走、看一看”，感受“好客山东，好品山东”的独特魅力。

“淄博五一客流量已经接待能力”的词条，也在星期三下午登上微博热搜榜，许多中国网民都称赞淄博官方认真管理市场的真诚态度，以及为山东全省宣传的格局。

携程报告显示，今年“五一”期间，淄博整体旅游订单较2019年上涨441%，淄博民宿提前预订量比2019年暴增12倍，旅游市场需求旺盛。淄博此前也宣布，将严格查处“五一”劳动节期间房价上浮超3月价格50%的酒店，规范旅游市场。