中疾控：短期出现规模性疫情可能性低

冠病新变种毒株大角星的出现令中国民众担忧新一波感染潮的出现，但中国国家疾控局指出，中国全国疫情防控形势总体平稳，短期内出现规模性疫情的可能性较小。

据中国新闻网报道，中国国家疾病预防控制局传防司一级巡视员贺青华星期三（4月26日）在国务院联防联控机制举行的新闻发布会上说，近期，全国发热门诊监测数据显示，全国疫情总体处于低水平的波动状态，特别是4月上旬，疫情降至2022年12月以来的最低水平。4月中旬以后，单日阳性数和阳性占比均呈小幅上升态势。

但他说，“总体上，专家认为，全国短期内出现规模性疫情的可能性较小。”

中国疾控中心病毒病所研究员陈操说，根据中国的冠病变异株监测数据显示，从总体上看，本土病例仍以BA.5.2和BF.7及其亚分支为主。从动态看，XBB及亚分支增长较快。

据介绍，近期输入性病例中XBB变异株已占绝对优势，本土病例中XBB变异株占比增长明显，从3月初的1.5%增加到4月10日—19日这一周的18%。截至4月22日，中国已经在本土病例中监测到57例XBB.1.16及其亚分支病例。世卫组织认为，目前证据显示，XBB.1.16的全球流行风险低于XBB.1.5和其他正在流行的变异株。

另一方面，针对中国国内的甲型流感趋势，陈操说，根据全国流感监测数据显示，本轮流感疫情优势流行株是甲型H1N1和甲型H3N2亚型，以甲型H1N1亚型为主。

他指出，整体看，流感活动水平在今年2月初增加，2月底上升趋势明显，到3月中旬时进入高峰期，随后陆续出现拐点。北方省份的拐点在3月中旬，南方省份拐点是在3月底4月初。目前全国所有省份流感活动均呈现下降的趋势。