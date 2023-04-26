采购美导弹只有发射台 台国防部：疫情等因素影响交付

台湾去年曾向美国采购标枪导弹和拖式导弹，但只有发射器抵台，导弹迟迟未交付。台湾国防部对此表示，导弹交付延迟，主要受疫情、晶片短缺、美军制程等因素影响。

综合台湾《上报》《中国时报》报道，为强化台军作战能力，台湾向美军采购了400枚标枪导弹、42套发射器，以及1700枚拖式导弹，标枪导弹发射器已于去年12月抵台，但导弹至今仍未交货。

国民党立委温玉霞指出，先前台湾国防部曾表明400枚标枪导弹去年会一次交货，但由于俄乌冲突需求量大，导致供货排挤。

据悉，台美双方原也敲定2022年先交运460枚拖式导弹、改良式目标获得系统46套、专用悍马车46辆，2024年再补上1240枚、改良式目标获得系统54套、悍马车54辆。然而，迄今拖式导弹同样“见车不见弹”，整体交付进度落后。

由于导弹目前皆未交货，温玉霞担忧，在俄乌冲突并未消退情况下，恐持续影响美对台供货时程。民众党立委邱臣远也担忧，台美近期多笔军售延宕，台军战力短期恐现缺口。

对此，台湾国安局长蔡明彦回复称，有非常多美国国会议员都在关心军购交货期程延宕的问题，由于台湾是海岛，若有相关突发状况发生很容易遭受海上封锁影响，因此如何加强台湾承受北京第一击的能力十分重要。

针对导弹至今仍未交货一事，台湾国防部称，主要影响因素为疫情、晶片短缺及美军制程等，但全案目前仍在计划管制期程中，国防部也将持续与美军沟通及联络，期望能加速交付期程。