中国五部门要求做好网约车聚合平台规范管理

中国交通运输部、公安部、市场监督管理总局等五部门联合发文，要求从规范经营行为，维护公平竞争市场秩序等角度，切实做好网约车聚合平台规范管理。

中国交通运输部官网星期三（4月26日）公布由交通运输部办公厅、工业和信息化部办公厅、公安部办公厅、国家市场监督管理总局办公厅，以及国家互联网信息办公室秘书局共同发布的工作通知。

通知指，依托互联网技术、与网约车平台公司合作、面向乘客并匹配供需信息，共同提供网络预约出租汽车服务的平台（俗称网约车聚合平台）近年来发展迅速，为出行服务提供了新的选择，但也存在网约车聚合平台和网约车平台公司的企业责任落实不到位、从业人员和乘客合法权益保障不到位等问题。

通知称，为做好网约车聚合平台规范管理工作，切实保障乘客和驾驶员合法权益，促进网约车行业规范健康持续发展，将从以下五个方面落实规范管理工作。

通知要求，各地各地交通运输、电信、公安、市场监管、网信等部门要提高思想认识，高度重视网约车聚合平台规范管理工作，各地应结合当地实际，研究探索规范管理的法规政策措施，加强对网约车聚合平台经营行为的监督指导，如督促网约车聚合平台对相关网约车平台公司落实核验责任，不得接入未在当地取得网约车经营许可的网约车平台公司，提供服务的驾驶员和车辆均应办理相应网约车许可等。

通知还要求，要压实企业责任，保障乘客和驾驶员合法权益，各地有关部门要督促网约车聚合平台在显著位置展示合作网约车平台公司名称、网约车经营许可、投诉举报方式等信息，并督促网约车聚合平台及合作网约车平合公司，如实向乘客提供车辆牌照和驾驶员基本信息、及时妥善处理乘客和驾驶员的咨询投诉等。此外，乘客因安全责任事故受到损害并要求网约车聚合平台承担先行赔偿责任的，各地有关部门要督促网约车聚合平台承担相关责任。

通知还明确，各地有关部门要规范经营行为，维护公平竞争市场秩序。各地应根据法定职责，保持打击非法营运高压态势，督促网约车聚合平台及合作网约车平台公司落实明码标价等要求，不得以不正当价格行为扰乱市场秩序；督促网约车聚合平台不得干预网约车平台公司价格行为，不得直接参与车辆调度及驾驶员管理，维护公平竞争市场秩序。

通知也要求，各地有关部门要加强协同配合，提升监管能力和水平。此外，也要强化底线思维，切实维护行业安全稳定，落实网络安全防范措施，严格数据安全保护和管理，采取有效措施防止驾驶员、约车人和乘客等个人信息泄露、损毁、丢失等。