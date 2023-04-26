汪辜会谈30周年 国台办将举办纪念座谈会

今年是汪辜会谈30周年，中共中央台办、国务院台办、海峡两岸关系协会将于星期五（4月28日）在北京举办纪念会谈30周年的座谈会。

据观察者网报道，国台办发言人朱凤莲星期三（4月26日）在例行记者会上，回答记者提问如何认识汪辜会谈的历史意义等问题时说，汪辜会谈是1949年以后两岸双方首次以受权民间团体名义举行的高层会谈，标志着两岸关系发展迈出了历史性的重要一步。

朱凤莲说，汪辜会谈顺应了两岸关系发展的历史潮流，开启了两岸高层接触对话和平等协商的先河，体现了以对话取代对抗、以协商促进合作的精神，彰显了“九二共识”作为两岸协商基础的重要地位。

朱凤莲强调，这说明了两岸中国人完全有能力、有智慧解决好自己的问题，“汪辜会谈及其成果，有力推动了两岸关系改善和发展”。

朱凤莲也向，汪辜会谈及其后两岸关系的曲折发展历程表明，反对“台独”、坚持“九二共识”，是保持两岸关系和平发展方向和良好势头的关键。

她并说，当前两岸关系形势下，汲取汪辜会谈历史经验和有益启示，坚定维护“九二共识”政治基础，坚持两岸关系和平发展正确方向，努力增进两岸同胞利益福祉，是对汪辜会谈最好的纪念。国台办、海峡两岸关系协会星期五将在北京举办纪念汪辜会谈30周年座谈会。

汪辜会谈指的是中国大陆海协会前会长汪道涵和台湾海基会前董事长辜振甫，1993年4月27日至29日在新加坡举行的会谈。这是海峡两岸授权的民间机构最高负责人之间的首次会晤，也是1949年以来两岸高层人士的首次接触商谈。