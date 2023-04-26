台总统选举安维特勤部队共220人 拟6月成军

针对台湾2024总统大选的维安工作，台湾国安局说，当局已启动安维作业，特勤部队编有220人，预计6月成军。

据台湾《上报》报道，台湾立法院国防委员会星期三（4月26日）上午听取国安局有关2024总统选举的报告。国民党立委陈以信询问，日本首相岸田文雄日前在助举过程中遇袭，日本前首相安倍晋三先前则不幸遇袭身亡，台湾总统大选维安作业“安维8号”已经展开，那么“安维8号”何时成军？人员编制几组？要如何加强维安作业？

台湾国安局长蔡明彦回应，国安局已启动相关规划跟作业，也在招募相关扩编人力。负责总统候选人安保工作的组别共有“3+1”四组。蔡明彦说，现任副总统赖清德已经是总统候选人，赖清德那一组就用其现有的警卫室做人力编制。

他说，维安特勤人力部分将编有220人，预计6月成军，7月至9月就会进行第一阶段训练，10月、11月进行第二阶段训练，成军的成果发表会将在11月上旬举行。

对于防弹车会否增加，蔡明彦指出，当局会用最严格的维安标准去评估，但会有新的配备。当局也将针对可能遭遇到的维安状况做规划跟推演，预想状况包括爆裂物、无人机等新样态维安威胁。

台湾国安局今年2月已公布“安维八号勤务服装等三组采购案”采购决标公告，采购训练操作服220套，勤务服装及勤务鞋为各260套，显示实际参与“安维八号”训练任务的人员为220人。安维任务是国安局特勤中心执行历届总统大选的代号，以2020年总统大选为例，即为“安维七号”，2016年为“安维六号”。

针对2024年总统大选“安维八号”任务，国安局已编列7345万元（新台币，约319万新元）预算采购警备车，包括12辆轿式警备车、12辆休旅式警备车、六辆厢式警备车，并汰购六辆逾龄的双厢货卡扫街警备车，以及一辆外勤单位警备车辆。

根据立法院已通过的今年度国安局预算内容显示，今年将针对候选人及配偶量身定制12件防弹衣、12套防弹公事包，另也采购220件维安人员的防弹背心。若以正、副总统候选人及其配偶计算，12件防弹衣将可供三组候选人使用。