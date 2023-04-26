中国修订反间谍法 对国家机关实施网络攻击等明确为间谍行为

中国全国人大常委会会议星期三（4月26日）表决通过修订后的反间谍法。新法完善了间谍行为的定义，将“投靠间谍组织及其代理人”、“针对国家机关、涉密单位或者关键信息基础设施等实施网络攻击等行为”明确为间谍行为。

据中新社报道，修订后的反间谍法将于今年7月1日起施行。现行反间谍法前身是1993年制定的国家安全法，主要规定国家安全机关履行的职责特别是反间谍方面的职责。2014年，反间谍法在原国家安全法的基础上修订出台。

谈及此次最新修订，全国人大常委会法工委刑法室主任王爱立阐明，新法聚焦现行反间谍法实施中存在的间谍行为范围较窄、安全防范制度不健全、行政执法赋权不足等重点难点问题，完善相关法律规定。

具体而言，此次修订完善了间谍行为的定义，将“投靠间谍组织及其代理人”、“针对国家机关、涉密单位或者关键信息基础设施等实施网络攻击等行为”明确为间谍行为。此外，根据实践中的情况，适度扩大相关主体窃密的对象范围，将“其他关系国家安全和利益的文件、数据、资料、物品”纳入保护，以及增加针对第三国的间谍行为。

同时，此次修订反间谍法，增加了查阅调取数据、传唤、查询财产信息、不准出入境等行政执法职权；增加对发现的网络安全风险等的通报和处置措施等。

在加强对反间谍工作的保障与监督方面，新法也增加了对相关人员予以保护、营救、补偿、安置、抚恤优待、培训等规定；增加规定鼓励反间谍领域科技创新，发挥科技在反间谍工作中的作用。