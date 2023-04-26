习近平同泽连斯基通电话

中国国家主席习近平星期三（4月26日）下午与乌克兰总统泽连斯基通电话时说，中国将派中国政府欧亚事务特别代表赴乌克兰等国访问，就政治解决乌克兰危机同各方进行深入沟通。

据央视新闻官方微博消息，习近平星期三下午应约同泽连斯基通电话，双方就中乌关系和乌克兰危机交换了意见。

习近平说，中乌关系走过31年发展历程，达到战略伙伴关系水平，为两国各自发展振兴提供了助力，“我赞赏泽连斯基总统多次表示重视发展中乌关系和对华合作，感谢乌方去年为中国公民撤离提供大力协助”。

习近平表示，相互尊重主权和领土完整是中乌关系的政治基础。双方要着眼未来，坚持从长远角度看待和谋划两国关系，延续双方相互尊重、真诚相待的传统，推动中乌战略伙伴关系向前发展。他说，中国发展中乌关系的意愿是一贯的、明确的。无论国际风云如何变幻，中国愿同乌克兰一道，把两国互利合作向前推进。

习近平指出，乌克兰危机复杂演变，对国际形势产生重大影响。在乌克兰危机问题上，中国始终站在和平一边，核心立场就是劝和促谈。他说：“我相继提出了‘四个应该’、‘四个共同’和‘三点思考’。中方还在此基础上发布了《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件。中国不是乌克兰危机的制造者，也不是当事方。”

习近平说，作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，中国既不会隔岸观火，也不会拱火浇油，更不干趁机牟利的事。中国所作所为光明正大。对话谈判是唯一可行的出路。核战争没有赢家。对待核问题，有关各方都应该保持冷静克制，真正从自身和全人类的前途命运着眼，共同管控好危机。

习近平也表示，现在各方理性的思考和声音在增加，应该抓住契机，为危机的政治解决积累有利条件。希望各方从乌克兰危机中深刻反思，通过对话，共同寻求欧洲长治久安之道。中国将坚持劝和促谈，为尽快止战停火、恢复和平作出自己的努力。中国将派中国政府欧亚事务特别代表赴乌克兰等国访问，就政治解决乌克兰危机同各方进行深入沟通。中国已向乌克兰提供了多批人道主义援助，愿继续提供力所能及的帮助。

泽连斯基在推特发文形容说，他与习近平进行了一次漫长而有意义的通话，并相信透过此次通话以及乌克兰任命驻华大使，“将为两国关系发展注入强大动力”。

