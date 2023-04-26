中国加大直播带货监管和处罚力度

针对电商平台和直播带货中出现的问题，中国国家市场监督管理总局将加大监管和处罚力度，提升消费者购物体验。

据中国央视新闻报道，中国国家市场监督管理总局副局长甘霖星期三（4月26日）在国新办新闻发布会上介绍，近年来电商平台和直播带货的迅猛发展，在为消费者提供便利的同时，也出现了一些新问题。

甘霖介绍，在2022年“双11”期间，中国消费者协会利用互联网舆情监测系统，对期间的消费维权情况进行了网络大数据舆情分析。监测期内，共收集到“直播销售”负面信息50.9万条，其中，假冒伪劣、货不对版、优惠差异等是主要问题。

甘霖指出，通过监测数据发现，以往电商促销活动中“规则难倒尾款人”、“套路渐欲迷人眼”的乱象有所改善，但问题依然存在，主要表现在两个方面：一是少数商家诚信意识淡薄；二是平台在提升消费者满意度、获得感方面做得还不够。

他提出，市场监管总局下一步将从三个方面着力加强相关工作，一是明确和压实平台责任，引导商家和平台企业加强“自律”，强化诚信意识和规则意识；二是加大监管和处罚力度，针对直播带货这样的新模式、新业态，既要坚持包容审慎监管，也必须守住法律底线，确保在规范中发展；三是呼吁消费者不断提升自我保护意识和风险防范能力。

针对直播带货等新模式，甘霖明确，对管理不力、屡屡出现问题的平台，通过约谈、责令改正等方式督促其整改落实；对明显违法违规或损害消费者权益的主播和商家，依法严厉处罚，并根据侵权程度列入信用黑名单，增强监管实效性和震慑力。

此前，中国一份消费维权舆情报告指出，李佳琦、刘畊宏等五名主播直播带货的产品，被反映涉及虚假宣传、产品质量和价格误导等。