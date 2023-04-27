旅美大熊猫“丫丫”已启程返回中国

旅居美国20年的大熊猫“丫丫”已启程离开田纳西州孟菲斯动物园，返回中国。

据中新社报道，孟菲斯动物园当地时间星期三（4月26日）在社交媒体发表声明说，孟菲斯动物园与中方关于大熊猫租借协议于今年春季到期，因此“丫丫”将返回中国。

声明说，在过去20年的时间里，“丫丫”已经成为家人，孟菲斯动物园的工作人员和当地居民会一直想念“丫丫”，并祝福它在新家过得好。

“丫丫”是一只雌性大熊猫，2000年8月3日出生于北京动物园。2003年4月，“丫丫”来到孟菲斯动物园开始旅居生活。与“丫丫”一同来到孟菲斯动物园的还有雄性大熊猫“乐乐”。“乐乐”1998年7月18日出生于重庆动物园，于今年2月1日离世。

“丫丫”和“乐乐”旅居美国协议期限为10年，2013年到期后又延长了10年。去年12月，孟菲斯动物园宣布将把旅美大熊猫归还中国，按期结束20年的合作研究。

今年初，一些关于孟菲斯动物园“虐待”中国大熊猫的言论在网络传播，如“没有新鲜竹子吃”“瘦骨嶙峋”等。对此，孟菲斯动物园对大熊猫近况作出澄清，称大熊猫一直受到园方良好照顾。

中方专家组2月抵达孟菲斯动物园，与美方专家共同完成了对大熊猫“乐乐”的尸体解剖检查，初步确定“乐乐”死因是心脏病变。中方专家组对“丫丫”评估结果显示，“丫丫”除皮肤病导致的毛发脱落外，食欲良好，体重稳定。

孟菲斯动物园今年4月8日为“丫丫”举行了欢送会，数百名民众来向“丫丫”道别。

在“丫丫”返回中国后，中国旅美大熊猫还有七只，其中三只居住在华盛顿美国国家动物园、四只居住在亚特兰大动物园。